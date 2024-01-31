Четыре соглашения о сотрудничестве по соцпартнерству подписали на форуме «Мы рядом»
Фото: [Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ]
Четыре договора о сотрудничестве по соцпартнерству подписали в рамках форума «Мы рядом». Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Так, региональная организация Профсоюза работников здравоохранения России заключила соглашения с Минской областной организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Самаркандским областным Советом профсоюза работников здравоохранения Узбекистана и Минздравом Подмосковья.
Кроме того, министерство будет сотрудничать с ГУ по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в регионе.