Четыре соглашения о сотрудничестве по соцпартнерству подписали на форуме «Мы рядом»

Четыре договора о сотрудничестве по соцпартнерству подписали в рамках форума «Мы рядом». Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Так, региональная организация Профсоюза работников здравоохранения России заключила соглашения с Минской областной организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Самаркандским областным Советом профсоюза работников здравоохранения Узбекистана и Минздравом Подмосковья.

Кроме того, министерство будет сотрудничать с ГУ по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в регионе.