Четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС осуществили пуски ракет Х-101/555 по Украине

Украинские мониторинговые каналы передают в соцсетях о якобы взлете с российской военной авиабазы в Мурманской области четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Сообщается, что, согласно полученной предварительно информации, с бортов Ту-95 уже состоялись пуски ракет Х-101/555 в сторону Украины.

«В зависимости от целей и районов пуска, крылатые ракеты Х-101 могут прилететь по объектам на Украине уже в районе 2:30 — 4:30 утра», — приводится в публикациях.

Российское Минобороны данную информацию пока никак не комментировало.

Ранее главком ПВО генерал-лейтенант Семенов заявил, что счет уничтоженных украинских беспилотников идет уже на десятки тысяч. По его данным, с начала спецоперации было перехвачено 27 тысяч дронов ВСУ различных моделей.