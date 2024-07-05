Силы российской ПВО уничтожили более 27 тыс БПЛА противника с начала спецоперации

Силы и средства российских боевых расчетов противовоздушной обороны с самого начала спецоперации на Украине показали свою практически стопроцентную надежность, уничтожив в февраля 2022 года более 42 тысяч целей противник, сообщает РИа Новости со ссылкой на главкома войск ПВО-ПРО генерал-лейтенанта Андрея Семенова.

Он отметил ,что с начала СВО были поражены более 550 украинских самолетов, 180 вертолетов и ликвидированы 27 тысяч беспилотников.

«Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 000 воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов и более 27 000 БПЛА», — сказал Семенов.

Он добавил, порядка 5,5 тысячи военнослужащих войск ПВО за проявленные на фронте стойкость и мужество были представлены командованием к государственными наградами, семеро из них стали Героями России.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.