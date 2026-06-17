Четыре тысячи над землей: члены королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО осваивают прыжки с парашютом

В реабилитационном центре «Ясенки» ветеран специальной военной операции Никита Бобров проходит второй курс реабилитации. В рамках инклюзивного проекта «Неботерапия» в этом заезде ему представилась уникальная возможность прыгнуть с парашютом.

Никита Бобров, который передвигается на инвалидной коляске, поделился своими впечатлениями: «Высота приличная. Ощущения супер. Тем более вместе с женой. Спасибо центру «Ясенки», не знал, что с моими травмами такое возможно». Его жена, Мария, которая всегда мечтала о прыжке с парашютом, поддержала мужа и отправилась с ним на полигон в Рузу, где они прыгали вместе с инструкторами, которые подстраховывали их во время полета.

Никита ушел на СВО до мобилизации, как офицер запаса подписал новый контракт и в августе 2022 года отправился защищать Родину. Прежде у него были командировки в Сирию и Таджикистан. Сейчас он активно участвует в общественной жизни, встречаясь со студентами и школьниками, и является членом ассоциации ветеранов СВО и «Боевое братство».

Стоит отметить, что в Королеве особое внимание уделяется поддержке военнослужащих и их близких с самого начала спецоперации.

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