Четыре услуги, связанные со строительством, оптимизировали в Подмосковье

В настоящий момент в форму сразу четырех заявлений, связанных со строительством, внедрили сервис предпроверки, помогающий проверить статус ранее поданного заявления. Об этом рассказали региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Теперь проверить статус заявлений стало проще. При вводе данных система определит, подавал ли пользователь ранее заявку на получение услуги, и откроет доступ к заполнению формы. При этом если житель обращался за услугой, но ответа от ведомства пока не поступило, то форма будет недоступна.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что данное обновление услуг поможет сократить число отказов. Результат поступит в личный кабинет на региональном портале в течение пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье второй год занимает третье место в рейтинге АСИ по состоянию инвестклимата.