Число избирателей в Московской области превысило шесть миллионов человек

Численность избирателей в Подмосковье увеличивается каждый год.

По данным на 1 января текущего года, число избирателей в регионе превысило шесть миллионов человек, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Самое большое количество избирателей в Московской области проживает в Балашихе. Число наделенных правом голосовать в этом муниципалитете сопоставимо с населением Исландии.

В ЗАТО Восход, уточнили в Избиркоме региона, избирательным правом наделены столько жителей, что ими можно было бы заселить территорию Токелау — это три острова.

Напомним, весной в России пройдут выборы президента. Голосование состоится с 15 по 17 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Московской области за активное участие в жизни региона.