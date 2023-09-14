Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в жизни региона

Андрей Воробьев во время вступления в должность губернатора Московской области поблагодарил жителей региона за активное участие в жизни Подмосковья.

«Каждое вступление в должность — это новая точка отсчета. И особая ответственность за перемены, которых ждут люди. Спасибо всем жителям Подмосковья, которые <…> доверяют нам <…> и самое главное — активно участвуют в жизни Подмосковья, советуют, предлагают, как должен выглядеть и развиваться их город», — сказал Воробьев.

Он также поблагодарил за работу глав муниципалитетов, депутатов, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей. Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство Подмосковья сделает все возможное, чтобы оправдать высокое доверие жителей региона и президента России.

Торжественная церемония вступления Андрея Воробьева в должность губернатора Московской области состоялась сегодня в Доме правительства региона.