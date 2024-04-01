Число многодетных семей в Подмосковье выросло более чем в три раза за 10 лет

В настоящее время в Подмосковье проживает свыше 112 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается порядка 360 тысяч детей, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

«Семьи с детьми, в особенности многодетные семьи, — это наш большой приоритетный вектор развития, как в предоставлении мер социальной поддержки, так и медицинской помощи», — подчеркнула она.

В министерстве социального развития Московской области отметили, что за последние десять лет число многодетных семей в регионе выросло более чем в три раза.

В ведомстве напомнили, что единый статус позволяет многодетным семьям по всей стране получать различные меры поддержки. Кроме того, в Подмосковье такие семьи получают дополнительную помощь, а лучшие семьи регулярно отмечаются наградами на высшем уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды многодетным семьям, проживающим в регионе.