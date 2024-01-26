Губернатор Подмосковья вручил награды многодетным семьям

«Семья во все времена является самым главным для человека. <…> У нас в Московской области 109 тысяч многодетных семей. Их количество увеличивается каждый год. Это очень приятно. Хочу поздравить всех, кто находится в этой аудитории, кто прикладывает огромные силы и любовь к воспитанию детей. Желаю, чтобы все наши семьи были крепкими, в них торжествовали любовь, взаимопонимание, и, чтобы все помогали и уделяли внимание друг другу», — сказал губернатор.

С 2013 года число многодетных семей в регионе выросло почти в четыре раза. Марина и Владимир Чураковы воспитывают 11 детей, у них уже насчитывается более 100 наград и благодарственных писем. Сегодня Андрей Воробьев вручил семье еще один орден — «Родительская слава». Марина Чуракова отметила, что помощь в воспитании детей ей оказывает ее муж, старшие дочери и Московская область, которая позволила им приобрести дом по субсидии.

Кроме того, аналогичным орденом были награждены Роман и Юлия Федоровы из Ленинского округа, они воспитывают шестерых детей. Орден «Материнская слава» губернатор вручил Лилии Чудайкиной из Чехова, воспитывающей 10 детей, и Александре Колодеевой из Богородского округа, у которой пять детей.

Благодарность губернатора объявлена двум семьям, главы семейства которых сейчас находятся в зоне СВО. Наталия из Лотошино воспитывает четырех детей, Кристина из Дмитровского округа — троих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.