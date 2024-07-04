Число нарушений, связанных с атрибутикой такси, снизилось в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
С начала 2024 года нейросеть выявила более четырех тысяч несоответствий региональному стандарту атрибутики такси, что почти на 17% ниже прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Водителям автомобилей с нарушениями атрибутики выписаны предостережения. В случае невыполнения специальных требований и повторного фиксирования нарушений транспортные средства исключаются из реестра легкового такси Московской области», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
В ведомстве уточнили, что соответствие региональному стандарту автомобилей такси контролирует автоматизированная система «Такси-контроль», которую разработали в ГК «Урбантех». Она помогает выявлять подобные нарушения без помощи инспекторов Госавтоинспекции.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.