Число обращений граждан по содержанию дворовых территорий Подмосковья снизилось за неделю

В Подмосковье снизилось число обращений граждан в областной ГУСТ в части содержания территорий, на этой неделе их стало меньше на 910 сообщений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава ГУСТ региона Светлана Аипова отметила, что оперативно устранять дефекты удалось коммунальным службам из Реутова, Фрязино, Ленинского и Богородского округа.

«Однако некоторым городским округам предстоит наладить работу. В частности, там, где мы наблюдаем прирост на 20 и более сообщений, это: Химки и Краснознаменск», — добавила министр.

По ее словам, снижение также было отмечено в сфере содержания элементов благоустройства, наличия мусора и состояния детских площадок.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.