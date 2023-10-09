Число посетителей парков и лесопарков Подмосковья за неделю превысило 430 тысяч человек

Свыше 430 тысяч человек посетили парки и лесопарки Подмосковья на минувшей неделе, сообщили в Министерстве благоустройства региона. Лидером по числу посетителей стал парк «Пехорка» в Балашихе, его посетили 116 тысяч человек.

Также в число самых популярных у жителей и гостей Подмосковья объектов вошли парк Толстого в Химках, парк «Сестрорецкий» в Клину, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске, парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

Больше всего посетителей были зафиксированы в среду, четвертого октября – около 280 тысяч человек.

«Мы создаем все условия, чтобы посещать парки и лесопарки было удобно и комфортно в любое время года при любой погоде», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка в Павловской Слободе.