Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка в Павловской Слободе в Истре. Площадь объекта составляет шестьдесят гектаров.

«Это один из девяти лесопарков, которые мы привели в порядок по президентскому проекту «Парки в лесу», - напомнил Воробьев.

Он отметил, что в рамках открытия объекта провели праздник с мастер-классами, выступлениями творческих коллективов и выставкой работ местных художников. На территории лесопарка обустроили комфортные прогулочные и велосипедные дорожки, спортивные и игровые площадки, пункт проката спортинвентаря.

«Надеюсь, жители уже оценили изменения», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор поручил внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».