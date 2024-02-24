«Что происходит? Мамочки, это беспилотники!»: жители Липецка публикуют первые кадры вражеской атаки на НЛМК

Очевидцы в Липецке постят в соцсетях момент атаки беспилотников по Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК).

Произошедшее привело в ужас липчан. На видео за кадром они комментируют произошедшее. Видно, как боевой дрон летит в небе, затем пикирует на предприятие и взрывается при падении. После еще один. Сейчас на комбинате сильный пожар.

«Мамочки, Саш, что это такое? Это же беспилотники. Уходим поскорее отсюда», —кричит за кадром испуганная местная жительница.

Ранее сообщалось, что в небе перед атакой насчитывалось до четырех беспилотных летательных аппаратов. Перед их появлением была слушна работа средств ПВО.

Комментариев местных властей и Минобороны РФ по факту произошедшего в Липецке пока не поступало.