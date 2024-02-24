В Липецке горит металлургический комбинат, перед этим по целям в небе работала ПВО — СМИ

Липчане в местных пабликах сообщают об огне и сильном задымлении в районе Новолипецкого металлургического комбината.

По словам горожан, перед этим в небе были слышны звуки беспилотников, а также работы по ним средств противоракетной обороны.

При этом, официальных данных пока не поступало. Власти Липецкой области пока не комментировали происходящее.

Ранее сообщалось, что в Тульской области были сбиты средствами ПВО сразу три беспилотника, летевшие в Москве.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.