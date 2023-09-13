«Что-то более прорывное будет в следующем году»: стоит ли покупать новый iPhone

По его словам, в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max добавили программируемую кнопку вместо ползунка отключения звука, а также более быстрый процессор A17 pro.

«Также все-таки Apple исполнили требование Евросоюза — перешли на стандартный разъем Type-C и установили во все устройства этот разъем. В этом есть и плюс, и минус: массе поставщиков аксессуаров придется менять разъемы, как это было со сменой разъема iPhone 4S на iPhone 5, где устанавливали новый разъем», — отметил Трухачев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но, по данным собеседника, есть очень большой плюс с переходом на Type-C: теперь будет меньше проблем с поиском зарядных устройств.

«Главное новшество, которое теперь будет и в Pro-версии, — это матовая рамка, за счет чего смартфон будет меньше царапаться. Функция Always on display, при которой ограниченное количество информации может отображаться на дисплее даже в спящем режиме — это не ново. Помнится, Samsung S7 несколько лет назад уже обладала данной опцией», — рассказал блогер.

А вот новый чип, по его словам, все-таки составляет некоторую пользу для игроманов и поможет в адаптации «тяжелых» приложений.

Игры, продолжил Трухачев, при просмотре станут более реалистичными. А вот камера в Pro-версии осталась такой же — 48 мегапикселей, как и в прошлогоднем флагмане.

«Остальные опции, влияющие на улучшение качества фото, скорее всего, будут реализованы за счет доработки процессора. Но есть плюс: линзы камеры во флагмане обновили и добавили оптический зум. Теперь можно делать хорошие фото за счет трех камер. Но принципиальных новшеств в итоге нет», — отметил эксперт.

За счет программной оптимизации Apple создали возможность просмотра специального видео для очков VR Vision Pro, тем самым подсознательно «подсаживая» покупателей на другие свои девайсы, добавил собеседник.

«На данный момент, я считаю, что обладателям прошлогодних флагманов от данной фирмы обновлять свои устройства не стоит, может что-то более интересное и прорывное будет представлено в следующем году», — подытожил техноблогер.

Ранее во Франции потребовали от Apple отозвать iPhone 12 из-за сильного излучения.