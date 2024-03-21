Что-то между Пасхой и Новым годом: уроженец Таджикистана раскрыл, как в Подмосковье отмечают Навруз

Праздник Навруз, который отмечается в День весеннего равноденствия, является одним из самых значимых и любимых праздников в странах Центральной Азии. В Подмосковье, где проживает большое количество выходцев из этих стран, Навруз также широко отмечается.

Председатель Мусульманской общины Красногорска имам-хатыб Ильгам Садыгов объяснил нашему корреспонденту, что Навруз — не религиозный праздник. Все мусульмане его не празднуют, а отмечают только диаспоры.

Международный день Навруз официально появился не так давно, в 2010 году. Ввести новую дату в календарь ООН предложили правительства Турции, Македонии, Азербайджана, Казахстана, Албании, Ирана, Таджикистана, Афганистана, Кыргызстана, Туркменистана и Индии. Генеральная ассамблея приняла инициативу этих государств и закрепила за 21 марта международный праздник — День Навруз.

Житель Немчиновки Раджаб Чамолиен родом из Таджикистана. Он рассказал нашему журналисту, что по древнему обычаю перед Наврузом, как у русских перед Пасхой, есть традиция генеральной уборки дома.

«Люди наводят порядок и в огороде, а еще рассчитываются с долгами. Это уже похоже на русскую предновогоднюю традицию. На праздничном столе у нас лепешки и обязательно семь продуктов на букву «с». Это традиция «хафтсин». Например, блюдо сумаляк из пророщенных зерен пшеницы, его готовят на открытом огне», — заметил Раджаб в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Праздничный стол все же довольно скромный по сравнению с русским застольем, ведь преобладают растительные продукты. Также в этот день жители Средней Азии и российских регионов, где живет много тюркского населения, проводят спортивные соревнования, конкурсы, игры и танцы. Люди одеваются в национальные костюмы, поют песни и танцуют под национальную музыку.

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