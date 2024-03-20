Хорошо простимулировали: россиян перестало интересовать западное кино

Россиян перестает интересовать жизнь на западе, поэтому смотреть зарубежное кино им больше не интересно. Об этом рассказал общественный деятель в сфере культуры и образования, руководитель продюсерского центра «Не надо ля ля» Олег Мальцев.

По его словам, весной 2022 года отечественная киноиндустрия получила очень мощный удар, по сравнению с которым пандемия казалась «детскими шалостями».

«Уход ведущих зарубежных киностудий, расторжение контрактов, заморозка съемок и пустующие кинозалы, потому что показывать оказалось просто нечего. Это был очень сложный период, и он не прошел без потерь. Только по итогам 2022 года количество кинотеатров в стране уменьшилось примерно на 12%. Остановились даже те международные проекты, которые были на завершающей стадии. Тогда российское кино встало перед выбором либо похоронить себя заживо, либо найти новые точки роста», — пояснил Мальцев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К счастью, произошел именно последний вариант. Безусловно, чтобы российское кино уверенно встало на ноги, должно пройти минимум 10-15 лет. Тем не менее то, что мы видим на начало 2024 года, говорит о том, что процесс запущен.

«Залы кинотеатров не пустуют, а российскому зрителю есть на что посмотреть. Среди самых ожидаемых отечественных премьер 2024 года – «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Летучий корабль», «Онегин», «Сто лет тому вперед», «Волшебник изумрудного города» и так далее. Оказалось, что уход с отечественно рынка ведущих западных киностудий вовсе не зло, а благо. Недаром различные страны Франция, Япония, Южная Корея и так далее в свое время вводили квоты на показ иностранных фильмов, чтобы стимулировать собственный кинематограф», — добавил эксперт.

Он отметил, что в кризисные периоды массовый зритель идет в кино для того, чтобы отвлечься. Именно в такие времена самую большую популярность приобретают любовные истории, фильмы о межличностных взаимоотношениях, о судьбе отдельного человека и становлении характера. Киноистории, основанные на масштабных спецэффектах, отходят на второй план.

«Именно этим и пользуется сейчас отечественный кинематограф, который делает ставку не только на полнометражные картины, но и сериалы. Это также стимулирует развитие отечественных стриминговых платформ.Российский менталитет становится все меньше ориентирован на западную культуру и это отражается на том, что выбирает зритель. Наши соотечественники все больше хотят видеть, как живут люди в России, а не в Америке, Великобритании, Германии и так далее», — подытожил собеседник.

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