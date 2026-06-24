Чудо над Звенигородом: жители увидели библейский знак в небе

Жители Звенигорода стали участниками необычного оптического шоу: в середине дня над городом появилось облако, до мельчайших деталей напоминавшее силуэт летящего белого голубя. Снимки этого природного феномена облетели соцсети, вызвав бурное обсуждение — одни увидели в нем библейский знак, другие принялись искать научное объяснение. Корреспондент REGIONS выяснил, что скрывается за этой небесной иллюзией.

Звенигородцы, поднявшие головы к небу в разгар дня, стали свидетелями зрелища, достойного кисти художника-сюрреалиста. Облако, проплывавшее над городом, приняло форму птицы с расправленными крыльями, готовой вот-вот взлететь. Но самое удивительное — по краям этого небесного силуэта переливалась настоящая радуга, хотя ни капли дождя в округе не наблюдалось. Фотографии мгновенно разлетелись по Telegram-каналу «Звенигород», собрав сотни восторженных комментариев.

Метеорологи, впрочем, не видят в этом мистики. Синоптик Александр Ильин объяснил REGIONS, что радужное свечение на границах облака — это явление иризации. Оно возникает, когда солнечные лучи проходят сквозь тонкий слой облака, состоящий из крошечных и однородных капель воды. Свет преломляется под определенным углом, и в результате рождается этот красочный оптический эффект — своего рода природный призматический фильтр.

Однако форма самого облака — уже вопрос не физики, а психологии. Специалист Анна Рожкова пояснила, что способность видеть в случайных очертаниях знакомые предметы называется парейдолией. Эта зрительная иллюзия — наследие далеких предков, чья выживаемость напрямую зависела от скорости распознавания образов. Древний охотник, принявший куст за хищника, терял лишь время, но тот, кто не замечал реальную угрозу, рисковал жизнью. С тех пор мозг человека работает как сверхчувствительный сканер, постоянно дорисовывая знакомые силуэты — птиц, животных, лица — в хаосе случайных линий и теней.

Так что библейский голубь над Звенигородом — не более чем игра света, воды и нашего врожденного инстинкта искать смысл там, где его нет. Но, как справедливо заметили сами горожане, независимо от научной подоплеки, это зрелище стоило того, чтобы поднять голову и замереть на мгновение.