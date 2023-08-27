«Чутко слышит и видит в темноте»: кошки стали помогать бойцам СВО на заданиях
Боец СВО рассказал, как удалось найти общий язык со злой украинской собакой
Фото: [Андрей Гимбатов]
Милые фото солдат спецоперации с кошками и собаками часто встречаются в соцсетях. Наши ребята жалеют питомцев, которых из-за боевых действий бросили хозяева. Некоторые хвостатые прибиваются к российским позициям и иногда даже помогают в службе.
Боец с позывным Зеленый с благодарностью вспоминает замечательные слух и ночное зрение кошек. Мурка часто ложилась на автомат рядом с бойцом, когда тот был на задании. И ее ушам был доступен самый легкий шорох, а глазам — движение в темноте.
«Сразу по ней смотришь: куда она поворачивает голову, туда и обратить внимание», — рассказывает боец журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
А однажды бойцам попалась одна собака, немецкая овчарка.
«Так эта вообще нам зайцев ловила и приносила. Она у них только желудки выедала, а саму тушку отдавала нам. Было много таких случаев. В другом поселке собака осталась одна, когда хозяева уехали в более безопасные места», — вспоминает Зеленый.
Это была серьезная бойцовая порода, и животное к себе не подпускало. Российские ребята пытались разговаривать с суровой псицей и подкармливать ее, но она все время кидалась на пришлых благодетелей.
«И вот ребята смеются: «Подожди, здесь украинцы были, она на украинском понимает». Они начали на украинском команды давать, оказалось, и вправду все понимает! С тех пор собака стала другом», — улыбается солдат.
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