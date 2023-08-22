«Повышали глюкозу, как могли»: боец СВО рассказал, какими народными средствами спасаются на передовой

Условия жизни на передовой далеки от комфорта семейной жизни. Иногда приходится мокнуть и мерзнуть в окопах и обходиться без привычных лекарств. И даже элементарно почистить зубы удается далеко не каждый день. Вот почему опытные бойцы приспособились использовать природные средства.

Жителю Донбасса по прозвищу Зеленый уже за 50, и он стал настоящим батькой для своих подчиненных на фронте. У него во взводе все старались быть взаимозаменяемыми, ведь мало ли что произойдет в бою. Да и лечили ребят бабушкиными методами, вспоминали народную аптеку.

По словам Зеленого, у одного из бойцов было больное сердце, отчего у него постоянно отекали ноги. Он даже не мог ходить в берцах, командиру пришлось разрешить ему передвигаться в тапочках.

«Это чревато серьезными последствиями. Мы собирали померзший шиповник и заваривали, чтобы выгонять жидкость. Другой парень, полежав сутки в окопе в феврале, лежал неделю с температурой за 40. Мы нашли бутылку уксуса и обтирали его, давали побольше воды и пичкали его медом, который нашли в заброшке», — говорит боец корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Зеленый распорядился, чтобы даже еду больному перемалывали. А еще давали побольше сахара, чтобы повысить уровень глюкозы.

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