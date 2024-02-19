Датчанин засунул себе в нос 68 спичек и попал в Кингу рекордов Гиннесса

О произошедшем сообщили в пресс-службе Guinness World Records. Отмечается, что житель Дании умудрился поместить у себя в носу сразу 68 спичек, установив таким образом мировой рекорд.

Сам рекордсмен признался журналистам, что ему этог удалось немного случайно. С его слов, раньше он не замечал за собой желания «вставлять предметы в нос».

«Удивительно, но это было не больно. У меня довольно большие ноздри и довольно эластичная кожа. Я уверен, что это очень помогло», — рассказал мужчина.

Мужчина добавил, что уже готов к новым рекордам. Правда, по его признанию, для этого ему понадобятся определенные тренировки по увеличению вместимости своих ноздрей.

Ранее мы писали, что силач-экстремал из Московской области установил свой очередной мировой рекорд.