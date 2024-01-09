Подмосковный силач-экстремал установил свой очередной мировой рекорд

Уникальный богатырь из Люберец Сергей Агаджанян вновь в центре внимания. На этот раз поводом к этому послужили рекорды мира и России в сценическом экстриме.

Как информирует пресс-служба Минспорта Московской области, силач по прозвищу Русский Халк на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ выступал 10 часов и 30 минут подряд с небольшими перерывами. За это время он сокрушил 82 предмета — скрутил 66 сковородок, надул до разрыва 16 медицинских грелок, при этом дефилируя с девушками-моделями на плечах.

Атлет представляет международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира», его рекорды фиксируются международной организацией «World Strongman». Напомним, Сергей широко известен по перемещению с места самолета, вертолетов, электропоезда в нижегородском метро, самосвалов и автобусов.

Ассистировал Агаджаняну на ВДНХ его земляк, рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Чуприна.