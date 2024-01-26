Дед снова завис: Байден показал пятую точку пришедшим его поддержать американцам

Глава Белого дома Джо Байден верен себе и продолжает коллекционировать курьезы с собственным участием. Накануне президент США отличился во время своего предвыборного вступления в одном из штатов.

Как передает CNN, на встрече с избирателями закончив свою и без того непродолжительную речь, Байден внезапно «завис», повернувшись спиной к партеру и ТВ зрителям.

Во время ступора Байден махал руками, жестикулировал, поздоровался с охранником и даже обнялся с женой Джил. В общем делал все, только не общался с избирателями, что мрачно созерцали его пятую точку.

В конечном итоге, спасать ситуацию выбежала вся дежурная смена охраны президента, чтобы закрыть от зрителей туловище пришедшего в ступор главы американского государства.

Ранее Байден не смог найти стоящую рядом вице-президента Харрис на кладбище и завис на одном месте.