Байден не смог найти стоящую рядом вице-президента Харрис на кладбище и завис на одном месте

Во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище произошел очередной досадный казус, героем которого стал президент США Джозеф Байден.

Как пишет The New York Post, глава Белого дома, по сути «потерял ориентацию». Инцидент произошел в субботу, 11 ноября. Сначала хозяин Овального кабинета дольше положенного перекрестился перед венком. Затем Байден попытался подойти к стоящей за ним вице-президенту Камале Харрис, но внезапно завис на некоторое время.

Через мгновенье президент с растерянным видом обернулся к стоящему рядом военному с немым вопросом, мол что ему дальше делать. Вояке пришлось кивком головы показать Байдену, куда ему идти. Лишь только после этого американский лидер вернулся к вице-президенту Камале Харрис, которая, видев все происходящее, проявляла чудеса воли, чтобы не расхохотаться.

«Харрис и Денис Макдоноу, секретарь Байдена по делам ветеранов, оба, казалось, еле сдерживали улыбки», — говорится в статье.

Произошедшее саркастично высмеяли в Республиканской партии США. Там отметили, что случай публичного замешательства Байдена пополнил его коллекцию курьезов, от которой простым американцам давно стыдно.