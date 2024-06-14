Дедушка и внучки погибли при пожаре в Свердловской области
Фото: [МЧС России]
В поселке Кузино в Свердловской области при пожаре погибли дедушка и две внучки, 5 и 7 лет, сообщают в МЧС России.
Из всех находившихся в доме самостоятельно смогла выбраться только бабушка. Девочек привезли к бабушке и дедушке на летний отдых.
Огнеборцы ликвидировали пожар, но спасти жизни трех человек уже были невозможно.
Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке.
В ведомстве напоминают, что жизни людей мог бы спасти пожарный извещатель, который уловил бы дым и разбудил бы людей пронзительным сигналом.
Ранее сообщалось, что во время пожара в частном доме под Волоколамском погибли четыре человека.