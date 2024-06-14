Дедушка и внучки погибли при пожаре в Свердловской области

В поселке Кузино в Свердловской области при пожаре погибли дедушка и две внучки, 5 и 7 лет, сообщают в МЧС России.

Из всех находившихся в доме самостоятельно смогла выбраться только бабушка. Девочек привезли к бабушке и дедушке на летний отдых.

Огнеборцы ликвидировали пожар, но спасти жизни трех человек уже были невозможно.

Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке.

В ведомстве напоминают, что жизни людей мог бы спасти пожарный извещатель, который уловил бы дым и разбудил бы людей пронзительным сигналом.

Ранее сообщалось, что во время пожара в частном доме под Волоколамском погибли четыре человека.