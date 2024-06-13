Трое взрослых и младенец погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
Фото: [t.me/mosoblproc]
Частный дом загорелся этой ночью в селе Ярополец под Волоколамском.
В результате пожара погибли четыре человека — трое взрослых и младенец, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
На место происшествия выезжал Волоколамский городской прокурор Алексей Приходченко. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося.
Причины трагедии станут известны по итогам пожарно-технической экспертизы.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково загорелась квартира, пострадал один человек.