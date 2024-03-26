Defense TV: планирующие бомбы ВКС России показали прекрасные результаты в зоне СВО

«Особенно пугающие» планирующие авиабомбы эффективно применяются российскими военными в зоне проводимой РФ спецоперации на Украине, став самым настоящим «источником боли» для ВСУ, считает американский Youtube-канал Defense TV.

Напомним, на прошлой неделе в ходе инспекции по выполнению гособоронзаказа на предприятиях ОПК под Нижним Новгородом главе Минобороны Сергей Шойгу доложили, что с февраля 2024 года там организовано массовое изготовление российских ФАБ-3000, которые скоро поступят в зону СВО.

«Планирующие авиабомбы стали источником боли для Украины. <...> Они стали особенно пугающими для ВСУ», — уточнили авторы канала.

Как отмечают американские журналисты, дальность полета российских планирующих авиабомб, снабженных универсальными модулями коррекции и планирования, может достигать 70 километров.

Ранее эксперт Леонков раскрыл, куда скоро на Украине полетят новые «страшные» ФАБ-3000.