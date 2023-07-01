«Делать счастливыми старушек не так плохо»: психолог оценила новую невесту Гогена Солнцева

Шоумен Гоген Солнцев представил подписчикам в соцсетях свою новую пассию, которой 83 года. По словам мужчины, он собирается на ней жениться, когда та «чуть-чуть подрастет» до 85 лет. Аналитический психолог Екатерина Полякова провела анализ личной жизни эпатажного мужчины.

Специалист отмечает, что ставить диагноз — это задача психиатра. И если человек со своими особенностями ощущает себя комфортно и это добровольный акт с каждой стороны, то корректировка также остается личным выбором.

«Такой выбор партнера воспринимается странно со стороны привычной этики и морали. Но с другой стороны, если он делает счастливыми одиноких старушек, может, это и не так плохо», — считает Полякова.

По мнению специалиста, с точки зрения компенсации психики следует внимательнее посмотреть на личную историю Гогена. Напомним, что пару лет назад 42-летний Солнцев развелся с 68-летней женой, которая сейчас проходит лечение в психиатрической клинике, и тут же женился на ее 39-летней дочке. Позже разбежался и с ней, потому что та, по словам супруга, располнела до 150 килограммов, и он стал ее стесняться. Новая невеста, похоже, привлекла Гогена стройностью форм.

«Этот рисунок напоминает Эдипов комплекс, где восполняется дефицит материнской любви. Возможно, в роли матери была бабушка. Это может быть и попытка вернуться в принимающие отношения, где можно чувствовать себя любимым и принимающим», — добавляет психолог.

Известно, что Гоген всегда был склонен к эпатажу и вызову нормам, создавал некий бунт против системы. И это, по мнению нашего эксперта, характерно противостоянию отцовской фигуры.

«Тревожным остается тот факт, что одна из женщин находится на лечении. Конечно, сложно принять отношения бывшего мужа с дочерью, тем более, что, скорее всего, зарождались они еще в браке. Такая неопределенность и предательство сложно переносится и более молодой психикой, а в возрасте это, похоже, привело к совсем печальным последствиям», — отмечает Екатерина.

Из всего происходящего Полякова делает вывод о пренебрежении к женщинам и их чувствам со стороны Гогена.

«Полагаю, что он очень травмирован, раз других способов справится с внутренними болями у него не нашлось», — резюмирует наша собеседница в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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