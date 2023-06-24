Ты мой краш или кринж: в День молодежи изучаем подростковые словечки

Сегодня, в День молодежи, мы постараемся стать немного ближе к молодому поколению и узнать, что же говорят подростки на своем странном, зачастую совсем непонятном языке. В этом нам помогал ученик 10-го класса Борис Мокшин.

Как признает сам Борис, он и его друзья довольно часто употребляют модные словечки, в том числе и для того, чтобы окружающие взрослые не уловили суть разговора. Нынешние подростки — далеко не первые, кто разрабатывает свой язык, это делали всегда. Правда, жизнестойкость словечек маленькая: уже через несколько лет могут засмеять за старый сленг.

«Некоторые слова взяты из английского, и если вы владеете иностранным языком, то сможете понять, что «изи» — это легко, а «пруф» — доказательство. Но не всегда все так ясно. Например «краш» — это не «авария», а безнадежная влюбленность, а «кринж» — постыдная ситуация», — объясняет наш собеседник.

По словам Бориса, иногда к английским словам добавляют русские окончания, но смысл перевода сохраняется: чекать (проверять), чилить (отдыхать), шеймить (стыдить) или хейтить (ненавидеть). Некоторые слова пришли от сокращений. Например, «рофлить» тоже пришло из английского, от выражения Rolling On the Floor Laughing — валяться по полу от смеха. Кстати смех обозначает и слово «кек» — будто бы изображает звук смешка, поясняет Мокшин.

Дети любят все сокращать на письме, им лень писать слова целиком, поэтому и появились аббревиатуры бывающие и в устной речи: МЧ, ЛЧ, ЛП и ЧСВ: молодой человек, любимый человек, лучшая подруга и чувство собственной важности соответственно.

Однако наш собеседник не советует увлекаться молодежным сленгом взрослым людям. По его словам, если родители будут говорить о том, как им кринжово, то это будет «выглядеть ужасно». Так что Борис рекомендует использовать знания только для того, чтобы лучше понимать своих детей.

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