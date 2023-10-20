«Делать селфи в зеркале очень опасно»: ясновидящая предостерегла любителей фотографироваться

Фотография прочно вошла в нашу жизнь. Без смартфона с мощной камерой не мыслят себя подростки, соцсети женщин и мужчин любого возраста пестрят селфи, а фото с моря уже давно стали отдельным жанром на ярмарке человеческого тщеславия. Однако многие даже не подозревают, что неудачно выбранное место для фото таит в себе серьезную опасность.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, где и кого лучше не фотографировать, чтобы не стать жертвой темных сил.

По ее словам, нельзя фотографировать на развалинах, даже если кто-то утверждает, что это место силы. Развалины забирают энергию у человека, после поездки в такие места можно даже заболеть.

«Ни в коем случае не фотографируйтесь на кладбище. Погост — это мир мертвых, надо иметь уважение к усопшим. Запечатленное кладбище будут высасывать энергию у живого человека. Также нельзя фотографировать во время похорон —можно самому оказаться на месте покойного», — предостерегла экстрасенс.

Не рекомендуется фотографировать спящих людей, продолжила собеседница издания. Фиксация человека на фото в покое с закрытыми глазами навевает нехорошие ассоциации — так можно притянуть болезнь и смерть.

«Делать селфи в зеркале, которые так любят многие молодые люди, очень опасно. Вы можете притянуть к себе темную сущность, которая поселится в вас и будет пожирать вашу энергию», — пояснила Алиева.

Фото под мостом закрывает человеку дороги в буквальном смысле, заявила Алиева. Фотография на фоне часов фиксирует часы жизни человека и крадет его время. Нежелательно делать совместные фото с проблемными людьми, больными — так их беды можно забрать себе.

«На свадьбах нельзя допускать, чтобы между парой на фото кто-то становился, иначе сто процентов разведутся. Сжигать, рвать фотографии тоже нельзя, особенно в порыве гнева. Тот, чье изображение вы уничтожили, может серьезно пострадать», — предостерегла Алиева.

Нежелательно фотографировать маленьких детей и выставлять на всеобщее обозрение в социальные сети. То же самое касается и беременных женщин, ведь зависть и злобу еще никто не отменял, заключила экстрасенс.

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