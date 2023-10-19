«Будут доживать свой век изгоями»: ясновидящая раскрыла, какое будущее ждет Галкина и других звезд, уехавших в Израиль

Некоторые звезды отечественной эстрады, покинувшие нашу страну в один из тяжелых периодов, громко осуждавшие политику государства и СВО, с ужасом обнаружили себя в эпицентре палестино-израильского конфликта.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала нашему журналисту, является ли простым совпадением попадание в центр боевых действий наших селебрити, или их таким образом настигла карма за предательство.

Фото: [ Артем Геодакян/ТАСС ]

«Кара Божья»

По словам собеседницы, таких наших артистов, сбежавших и оказавшихся в самом «пекле», наказал Бог.

«Галкин* и Пугачева, Анатолий Белый, Михаил Шац*, Макаревич* и другие, которые зарабатывали в нашей стране, имели поклонников своего творчества, бросили всех и, не посмотрев ни на что, уехали. А теперь они под бомбежками в Израиле. Это их настигла кара Божья за предательство», — заявила Алиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Без роду и племени»

Ясновидящая уверена, что Израиль никогда не станет для этих людей вторым домом. Уехавшие артисты, продолжила она, всегда будут там неприкаянными и будут чувствовать себя одинокими. Ничего хорошего их там не ждет, добавила экстрасенс.

«Как бы они ни хорохорились, даже имея израильское гражданство, быть им там всегда без роду и племени. Покоя и счастливой жизни у них там не будет. А многие опять побегут искать другую страну, как Макаревич*, который постоянно по свету мотается», — подчеркнула Алиева.

В израильскую армию наши артисты точно не пойдут, продолжила ясновидящая, а воюющей стране сейчас не до них.

«Здесь у них был статус, имя, деньги, слава, а там они— никто. Пойдут рабочими на завод или извозчиками, или в супермаркет продавцами. Многие захотят домой, но вернуть все то, от чего они сами отказались, у них уже никогда не получится. Они уже как проклятые. Люди их презирают и обида на предателей очень сильна. Будут доживать свой век изгоями», — аключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Алиева рассказала, как матери надевают на сыновей венец безбрачия.

*признаны в РФ иноагентами