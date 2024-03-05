Делегация отделения Союза женщин России посетила стенд Подмосковья в рамках выставки «Россия»

Московское областное региональное отделение Союза женщин России (МОРО СЖР) представило достижения жительниц Подмосковья на выставке-форуме «Женщины России», делегация организации также посетила подмосковный стенд на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Председатели окружных отделений МОРО СЖР вместе с коллегами рассказали об общественной работе, о мерах поддержки бизнеса в Московской области, а также презентовали продукцию и достижения региона», — говорится в сообщении.

Для посетителей провели викторину, представили видеоролик о достижениях женщин региона и социальной онлайн-платформе регионального отделения Союза женщин, раскрыли «Формулу Успеха» выдающихся предпринимательниц и не только. Форум провели в целях привлечения внимание общества к вопросам поддержки женских инициатив, реализации уникального потенциала женщин в экономике, политике, бизнесе, социальной и духовной сферах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.