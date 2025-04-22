Дело экс-президента Южной Кореи завершится не ранее декабря 2025 года

Телеканал KBS, ссылаясь на Центральный районный суд Сеула, сообщил , что судебный процесс над экс-президентом Южной Кореи Юн Сок Елем по обвинению в подстрекательстве к мятежу, предположительно, завершится не ранее 22 декабря 2025 года.

Согласно установленному графику, по данному делу запланировано проведение 28 судебных заседаний, в том числе три в декабре: 4, 15 и 22 числа. Ближайшее заседание назначено на 12 мая. Накануне состоялось второе заседание в рамках судебного расследования обстоятельств, связанных с введением военного положения.

Бывшему президенту Юн Сок Елю инкриминируется организация мятежа и руководство группой заговорщиков. Законодательство Южной Кореи предусматривает за данное преступление высшую меру наказания — пожизненное заключение или смертную казнь. Тем не менее, применение смертной казни в стране приостановлено с 1997 года.

Ранее сообщалось, что Южная Корея готова возобновить прямые авиарейсы в Россию.