Дело об обрушении трибун в Ростове-на-Дону рассмотрят в суде

Дело по факту инцидента в Ростове-на-Дону, когда в городе обрушились трибуны во время футбольного матча, теперь дошло до суда. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя ростовской прокуратуры.

Версия следствия гласит: подрядчик во время проведения работ по заключенному ранее контракту смонтировал пять мобильных трибун таким образом, что они совсем не соответствовали требованиям безопасности. Это произошло еще в 2022 году, а уже в мае 2023 года в результате шквалистого ветра во время соревнований школьников по футболу произошло происшествие.

Трибуны просто рухнули на людей, в результате чего одна женщина погибла, а пострадали 56 граждан, большая часть из которых – 36 человек – дети и подростки. Уголовное дело будут рассматривать в Кировском районном суде города.