Демонтажные работы в детсаду «Журавушка» в Серебряных Прудах идут в соответствии графику

Работы по капитальному ремонту дошкольного отделения «Журавушка» Клемовской школы в поселке Серебряные Пруды по федеральной программе «Образование» завершат к сентябрю текущего года.

«Результат первого месяца капитального ремонта уже заметен — работы ведутся и снаружи, и внутри. Сейчас демонтируют старые оконные рамы, кровлю, напольное покрытие, инженерные сети и электрику, а отделку стен снимают до кирпича», — отметил глава муниципалитета Олег Павлихин.

Напоминаем, что в конце февраля все воспитанники «Журавушки» на время ремонта были распределены по другим дошкольным учреждениям, однако уже в сентябре ребята смогут вернутся в обновленный детский садик, в котором изменится не только внешний облик, но и будет проведена модернизация по современным нормам и стандартам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам городских округов проработать вопрос организации подъездных путей к зданиям и парковкам рядом со школами и детскими садами, которые строятся или ремонтируются в регионе.