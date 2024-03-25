Андрей Воробьев поручил главам округов Подмосковья проработать организацию подъездных путей к школам и детским садам
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов проработать вопрос организации подъездных путей к зданиям и парковкам рядом с новыми школами и детскими садами, которые строятся или ремонтируются в регионе. Об этом он заявил на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
«Я должен отметить важность (организации — Прим. ред.) подъездных путей, дорог попросту говоря. Глав прошу, если вдруг ясности нет по подъезду к школам и парковочному пространству, надо решать», — подчеркнул губернатор.
В Подмосковье в 2024 году планируют построит и капитально отремонтировать 160 учреждений, 120 из них — откроют к началу нового учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.