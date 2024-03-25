Андрей Воробьев поручил главам округов Подмосковья проработать организацию подъездных путей к школам и детским садам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов проработать вопрос организации подъездных путей к зданиям и парковкам рядом с новыми школами и детскими садами, которые строятся или ремонтируются в регионе. Об этом он заявил на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.