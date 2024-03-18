Демонтажные работы в здании пятой школы завершаются в подмосковном Солнечногорске

В рамках президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений, в городском округе Солнечногорск на улице Дзержинского продолжается ремонт в здании школы № 5. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящее время завершение работ по монтажу составляет 70%. На объекте задействовано двадцать пять рабочих, а также две единицы специальной строительной техники. Строители также уже приступили к общестроительным работам. Отмечается, что открыть учреждения после капитального ремонта планируется уже в сентябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов за активное участие в «Неделе добрых дел».