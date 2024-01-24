Демонтажные работы завершились в здании школы в городском округе Шаховская

В городском округе Шаховская продолжается капитальный ремонт школы № 1, строители завершили работы по демонтажу внутренних конструкций двух зданий образовательного учреждения. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». Строители вскоре обновят кровлю и фасад, проведут монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, установят новые окна и двери и не только. Кроме того, школу оснастят новой мебелью и оборудованием. Завершение работ запланировано на август 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.