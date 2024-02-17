День Российских студенческих отрядов отметили в Московской области

Накануне в Московской области отметили День Российских студенческих отрядов в мультиформатном пространстве «СО.Здание», которое открыли в феврале прошлого года. Это региональный коворкинг-центр для студотрядовцев с разными функциональными помещениями. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«В Московской области реготделение РСО открылось в 2020 году, за все время ребята провели более 150 мероприятий и отработали более 30 трудовых проектов. Сейчас в движении состоит 3 500 тысяч молодых, ярких, прогрессивных девчонок и юношей, которые своей работой, на деле доказывают, что труд – крут», - подчеркнула глава ведомства Екатерина Швелидзе.

В рамках встречи студентов, которые активно проявили себя в течение года, наградили благодарственными письмами Министерства информационных социальных коммуникаций Московской области. Также грамоты вручила и Юлия Купецкая, глава городского округа Мытищи.

«Ровно год назад мы открыли первое мультиформатное пространство «СО.ЗДАНИЕ» российских студенческих отрядов. За этот небольшой промежуток времени наша молодежь успела внести сюда свою особую теплую душевную атмосферу, провела много мероприятий и встреч. Наши бойцы РСО не стоят на месте, они стремятся помогать людям, совершать добрые дела и быть полезными обществу», - отметила Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Московской области до высшего уровня ААА (RU) и изменило прогноз на «стабильный».