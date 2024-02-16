Губернатор Воробьев: Подмосковью присвоили наивысший кредитный рейтинг ААА (RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), которое аккредитовано при Центральном банке России, повысило кредитный рейтинг Московской области до высшего уровня ААА (RU) и изменило прогноз на «стабильный». Вместе с тем, до аналогичного показателя вырос рейтинг облигационных займов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Повышение кредитного рейтинга до высшего уровня означает, что Подмосковье — регион с растущей экономикой, эффективной и устойчивой финансовой системой. У нас опережающий рост собственных доходов над расходами, значительная доля капвложений в инфраструктуру, в развитие. А значит — с нами стабильно и выгодно работать инвесторам. Они будут уверены в завтрашнем дне, могут строить в Подмосковье долгосрочные планы, реализовывать свои проекты, создавать новые рабочие места, что для нас стратегически важно. У нас хороший кредитный портфель», — подчеркнул губернатор.

Воробьев отметил, что в областном бюджете присутствуют заемные средства, однако, большинство из них — это дешевые и длинные бюджетные кредиты или облигации, необходимые для реализации инфраструктурных проектов, строительства социальных объектов, дорог, модернизации системы ЖКХ. Так, например, с привлечением заемных средств в 2024 году ведутся работы по строительству воспитательно-образовательного комплекса в Красногорске, реконструкции Афанасовского и Пироговского шоссе в Мытищах, созданию надежной системы водоснабжения во Фрязино и Щелково.

В агентстве уточнили, что одним из ключевых факторов повышения рейтинга стало качественное улучшение структуры долга, увеличение срочности заимствований и снижение долговой нагрузки. На январь этого года она составила 32,6%. Кроме того, позитивным моментом выступили высокий уровень диверсификации экономики региона, а также участие правительства в развитии экономики, применяя налоговые стимулы и другие меры экономической поддержки. Подробности о рейтинг можно узнать здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.