Депутат Чаплин посетил Ледовый дворец в Коломне

Перед Днем молодежи депутат Государственной думы РФ и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин посетил Ледовый дворец в Коломне, передает REGIONS. Для юных жителей округа организовали интерактивные площадки. В холле работали зоны каллиграфии, настольных игр, киберспорта, а также командные состязания на скорость и смекалку под названием «Большие гонки».

Депутат обошел все локации, пообщался с участниками и узнал об их интересах и идеях для города. Молодые люди предложили, в частности, проводить новые киберспортивные турниры и организовывать совместные выездные мероприятия.

«Сегодня в Ледовом я увидел, как ребята увлеченно занимаются каллиграфией, играют в настолки, соревнуются в киберспорте и „Больших гонках“. Это не просто развлечения — это возможность развиваться, общаться, находить друзей по интересам. Мы услышали много идей, которые обязательно возьмем в работу, — сказал Чаплин.

Он отметил энергичность и инициативность коломенской молодежи и пообещал учесть идеи ребят. Депутат также напомнил, что народная программа «Единой России» включает блок по поддержке молодежи — от грантов до строительства досуговых центров. Встреча прошла в теплой и неформальной обстановке, а многие из предложенных идей, возможно, будут реализованы уже в ближайшее время.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин проверил масштабное обновление дорог в Коломне.