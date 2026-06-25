Масштабный дорожный апгрейд: в Коломне отремонтируют 40 км муниципальных трасс

В Городском округе Коломна подрядчики сдали в эксплуатацию уже 33 участка муниципальных дорог общей протяженностью 18,745 километра. Еще на 17 объектах работы продолжаются, а до конца года список отремонтированных трасс пополнится 12 новыми позициями. О масштабах дорожной кампании и планах на завершение сезона рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Никита Чаплин (Фракция «Единая Россия»).

Плановый ремонт муниципальных дорог в Коломне набирает обороты. На данный момент полностью обновлено покрытие на 33 участках, что в сумме составляет почти 19 километров нового асфальта. Активная фаза работ сохраняется еще на 17 отрезках общей длиной 9,16 километра — дорожные службы продолжают укладку полотна и подготовку оснований.

Депутат Никита Чаплин сообщил, что дорожный ремонт продолжится до конца года. В ближайшее время подрядные организации приступят к работам на 12 участках — в селах Горки и Коробчеево, деревнях Зарудня и Бакунино, а также в поселке Радужный. Еще на 10 направлениях укладка асфальта уже находится на финишной стадии.

«Всего в 2026 году в Городском округе Коломна планируется отремонтировать 83 участка муниципальных дорог общей протяженностью свыше 40 км. Кроме того, обновят 8 участков региональных трасс общей длиной более 30 км. Качественные и безопасные дороги — один из ключевых запросов жителей. Народная программа «Единой России» включает десятки наказов по ремонту дорожного покрытия, и мы видим, как эти наказы выполняются. В этом году в Коломне обновят более 70 км дорог — это серьезный объем», — отметил парламентарий.

Как добавил депутат, ключевой акцент сделан на дорогах, ведущих к образовательным, медицинским и культурным учреждениям. Так, в числе приоритетных объектов — дороги, ведущие к Богоявленскому Старо-Голутвину мужскому монастырю, гимназии №8 и Дворцу культуры «Цементник». Обновление этих маршрутов существенно повысит транспортную доступность для жителей и гостей города.