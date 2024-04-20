Депутат Госдумы Хинштейн и вице-спикер Самарской думы вдрызг разругались из-за маникюра

Увиденным возмутился депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем аккаунте парламентарий заявил, что такое поведение «совсем не по понятиям». Таким образом он напомнил на криминальное прошлое политика.

«Для Живайкина как для президента областной федерации борьбы и выходца из „чисто конкретной“ среды (настолько „конкретной“, что его даже не пускают на мероприятия с участием президента России Владимира Путина) подобные фото выглядят совсем „не по понятиям“. Не говоря уж про маникюр», — написал Хинштейн.

В продолжение темы депутат дал Живайкину совет бьюти-блогеров не пользоваться лаком для ногтей. Однако, как посетовал Хинштейн, его визави врядли к ним прислушаться.

Живайкин с ответим тянуть не стал. Он опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что на так взволновавшей Хинштейна фотографии был не его палец, а некой женщины. В камеру вице-спикер Самарской думы показал кулак со словами: «Вот вам мой палец, надеюсь, вопросов больше не возникнет».

Ранее мы писали, что депутат Госдумы Александр Хинштейн оценил указ по поводу невыдачи иностранцев-контрактников другим странам.