По словам главы Комитета нижней платы парламента по информполитике, информтехнологиям и связи Александра Хинштейна, проблема с выдачей ветеранов спецоперации России на Украине в иные страны, где их якобы ждет наказание за «наемничество», разрешится. Об этом сообщают Argumenti.ru.