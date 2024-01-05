Депутат Хинштейн оценил указ по поводу невыдачи иностранцев-контрактников другим странам
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам главы Комитета нижней платы парламента по информполитике, информтехнологиям и связи Александра Хинштейна, проблема с выдачей ветеранов спецоперации России на Украине в иные страны, где их якобы ждет наказание за «наемничество», разрешится. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что наша страна своих граждан не выдает.
Напомним, что глава государства Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ граждан иных государств, подписавших контракт с Вооруженными Силами РФ в период проведения спецоперации.