Депутат Госдумы Милонов предложил убрать из продажи одноразовые мангалы

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил убрать из массовой продажи одноразовые мангалы и прочие одноразовые приспособления для приготовления пищи на открытом воздухе. Об этом сообщает RT с отсылкой на копию обращения на имя главы Минприроды РФ Александра Козлова.