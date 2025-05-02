Депутат Госдумы Милонов предложил убрать из продажи одноразовые мангалы
Депутат Милонов призвал запретить для продажи одноразовые мангалы
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил убрать из массовой продажи одноразовые мангалы и прочие одноразовые приспособления для приготовления пищи на открытом воздухе. Об этом сообщает RT с отсылкой на копию обращения на имя главы Минприроды РФ Александра Козлова.
«Многие нерадивые граждане оставляют после себя горы мусора, неразлагаемых отходов и наносят серьезный ущерб экосистемам прибрежных зон. Надо признаться, что дешевые одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора», — объяснил свое предложение Милонов.
По словам парламентария, предмет стоимостью 200-300 руб. проще выкинуть сразу после приготовления шашлыка, чем использовать его повторно.
Ранее россиянам напомнили об опасности недожаренного шашлыка. Данное мясо может содержать паразитов, вызывающих различные проблемы со здоровьем.