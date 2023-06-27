Депутат Госдумы предложил ввести кэшбек для школьников, успешно сдавших ОГЭ и ЕГЭ

Каждый ученик общеобразовательного учреждения, успешно сдавший выпускные экзамены, должен получать до 30 тысяч рублей для возможности отдохнуть.

Инициатор такого предложения, вице-спикер парламента от ЛДПР Борис Чернышов, считает – государственная аттестация становится серьезным испытанием и стрессом для подростков. После этого им необходимо качественно отдохнуть, совершив путешествие. В то же время далеко не все семьи могут оплатить отдых своего ребенка, особенно с учетом того, что им приходится перед экзаменов оплачивать услуги репетиторов. Об этом рассказало ТАСС.

«55% школьников занимаются с репетиторами. Предстоят расходы, связанные с поступлением в вуз, переездом», - напомнил парламентарий.

Поэтому такие выплаты станут реальной возможностью вчерашнему школьнику совершить путешествие и отдохнуть как следует. Вдобавок, это станет серьезным стимулом для развития внутреннего туризма. Чернышов уже направил соответствующее письмо на имя одного из вице-премьеров.