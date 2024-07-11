Депутат Картаполов заявил, что срочников в осенний призыв не станут отправлять в зону спецоперации

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, солдат-срочников не станут отправлять в зону спецоперации во время грядущего осеннего призыва, как было и в предыдущем. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что каких-либо изменений в данном вопросе не планируется.

Напомним, что в России еще длится весенний призыв, он закончится 15 июля. Срочники, призванные в данной кампании, также не поедут в зону спецоперации.

Ранее сообщалось, что ФСБ России будет иметь возможность изучать документы российских призывников перед прохождением ими срочной службы в данном ведомстве.