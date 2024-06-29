ФСБ будет получать доступ к личным делам срочников перед службой

Российское ФСБ получит возможность изучать документы отечественных призывников перед прохождением ими срочной службы в данном ведомстве. Соответствующее положение присутствует в постановлении российского правительства, опубликованном на официальном сайте .

В документе говорится, что органы ФСБ, участвующие в отборе россиян для последующего призыва на военную службу, будут обеспечены доступом к документам таких граждан. Уточняется, что речь идет о тех призывниках, что будут проходить службу в органах федеральной службы безопасности.

До этого российский президент Владимир Путин изменил положение о ФБС, разрешив ведомству принимать участие в отборе отечественных призывников.

Ранее сообщалось о том, что украинские пограничники ловят уклонистов на вокзалах.