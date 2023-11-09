Депутат Милонов советует католикам «бить палкой» крестных отцов-транссексуалов

Ватикан разрешил транссексуалам принимать участие в церковных таинствах. Так, представители ЛГБТ могут принимать крещение в Римско-католической церкви и выступать в роли крестных родителей и свидетелей на свадьбе. По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, такие личности должны приходить на службы только для того, чтобы покаяться в своих «содомских» грехах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что представителя ЛГБТ от тайного гомосексуалиста отличает то, что он воспринимает порочную наклонность как часть собственной идентичности. Поэтому тут ни о каком покаянии не может быть речи.

По мнению парламентария, подобное разрешение Ватикана является хулой на Бога.

Он подчеркнул, что таких личностей добрые католики должны побить палкой и выгнать из храма.