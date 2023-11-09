Депутат Милонов советует католикам «бить палкой» крестных отцов-транссексуалов
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Ватикан разрешил транссексуалам принимать участие в церковных таинствах. Так, представители ЛГБТ могут принимать крещение в Римско-католической церкви и выступать в роли крестных родителей и свидетелей на свадьбе. По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, такие личности должны приходить на службы только для того, чтобы покаяться в своих «содомских» грехах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что представителя ЛГБТ от тайного гомосексуалиста отличает то, что он воспринимает порочную наклонность как часть собственной идентичности. Поэтому тут ни о каком покаянии не может быть речи.
По мнению парламентария, подобное разрешение Ватикана является хулой на Бога.
Он подчеркнул, что таких личностей добрые католики должны побить палкой и выгнать из храма.